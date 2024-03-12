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Вівторок, 12 Березня

Звернення Зеленського до французів: Гарантії безпеки для дітей

Жителі французької держави мають розуміти, що саме їхні діти не воюватимуть на території України.
Багровий Ілля  Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Жителі французької держави мають розуміти, що саме їхні діти не воюватимуть на території України. Це пов’язано з тим, що Україна не є членом Північноатлантичного Альянсу, повідомляє “Преса України” з посиланням на BFM TV.

Володимир Зеленський заявив, що французи не будуть віддавати своїх дітей на війну в Україну.

“Те, що він сказав, що ми не можемо нічого виключати, я думаю, що це було спрямовано насамперед у бік чинного лідера Росії, Володимира Путіна. Поки Україна тримається, Франція не віддаватиме своїх дітей на війну”, – заявив Володимир. Зеленський.

Також лідер української держави додав, що якщо Путін зможе атакувати одну з країн НАТО, то ситуація кардинально зміниться.

Франція вже вживає заходів для посилення підтримки України.

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