Звернення Зеленського до французів: Гарантії безпеки для дітей

Жителі французької держави мають розуміти, що саме їхні діти не воюватимуть на території України. Це пов’язано з тим, що Україна не є членом Північноатлантичного Альянсу, повідомляє “Преса України” з посиланням на BFM TV.

Володимир Зеленський заявив, що французи не будуть віддавати своїх дітей на війну в Україну.

“Те, що він сказав, що ми не можемо нічого виключати, я думаю, що це було спрямовано насамперед у бік чинного лідера Росії, Володимира Путіна. Поки Україна тримається, Франція не віддаватиме своїх дітей на війну”, – заявив Володимир. Зеленський.

Також лідер української держави додав, що якщо Путін зможе атакувати одну з країн НАТО, то ситуація кардинально зміниться.

Франція вже вживає заходів для посилення підтримки України.