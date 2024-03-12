Туристи зникли у горах Швейцарії: пошукова операція у дії

Правоохоронні органи швейцарської держави розповідають про те, що до розшуку потрапило шестеро людей, які раніше зникли. Подія сталася під час гірськолижного туру, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Guardian.

Поліція кантона Вале заявила про те, що реагування на ситуації надзвичайного плану ускладнюється “дуже поганими” погодними умовами. Вони не дозволяють повністю оптимізувати пошукові процеси, через що він затримається.

За даними правоохоронних органів, також відомо, що лишники зникли в суботу. Востаннє їх бачили у районі гори Тет-Бланш на трасі Церматт-Аролла.

Правоохоронці обіцяють, що візьмуться за пошуки за першої нагоди.

Раніше правоохоронці Умані затримали наркоторговця.