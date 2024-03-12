Грузія висунула умови для “нормалізації відносин”. Рада готова до переговорів?

Уряд грузинської держави вимагає, щоб Україна видала людей, які входять до уряду екс-президента Грузії. Це необхідно для “нормалізації відносин”, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Грузія Online“.

Уряд Грузії висловив сподівання, що українські лідери переглянуть рішення, “які суперечать духу дружби між країнами”. Столицю України вимагали передати Грузії “злочинців”, які обіймають високі посади в країні.

До списку людей, яких вимагає Грузія, входять: Зурабе Адеїшвілі та Георгії Лорткіпанідзе. Один є екс-міністром юстиції Грузії, другий – заступник голови Служби контррозвідки України.

Грузинський лідер до цього був в Україні.