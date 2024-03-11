Taurus для України: чому німецька опозиція проти?

Опозиція німецької держави в Бундестазі висловила незгоду з пропозицією, що надійшла від Великобританії. Ця пропозиція стосується обміну ракет Taurus на британські Storm Shadow для постачання в Україну, повідомляє “Преса України” з посиланням на DW.

Опозиція Німеччини негативно висловилася про пропозицію Британії щодо обміну їхніх ракет на британські в галузі передачі українським військам. Заступник голови фракції ХДС/ХСС зробив заяву, що необхідно докласти всіх зусиль, щоб запобігти поразці української держави.

Він додав, що до цих зусиль належать і постачання ракет, які допоможуть Збройним Силам України. Він також підкреслив, що саме модель Taurus відмінно підійде для виконання цього завдання.

Крім цього, фракція ХДС/ХСС готує резолюцію.