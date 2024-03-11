Подія у Кривому Розі: чоловік постраждав внаслідок стрілянини

10 березня у Кривому Розі сталася стрілянина. Внаслідок цієї події було поранено чоловіка, повідомляє “Преса України” з посиланням на заяву поліції Дніпропетровської області.

Правоохоронні органи Кривого Рогу надали інформацію про те, що було розпочато стрілянину на території Покровського району міста. Про це їм надійшов виклик 10 березня 2024 року.

На місце виїхали поліцейські із відділення №3.

“В результаті постраждав один чоловік. Поранення отримані з травматичного типу озброєння. Він був оперативно відправлений до найближчого шпиталю”, – заявили правоохоронці.

Стан потерпілого наразі уточнюється.

До цього в Кривому Розі було ініційовано атаку ЗС РФ.