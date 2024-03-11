Інтернет-спостереження: Російська активність на окупованих територіях України

Незадовго до “виборів президента Російської Федерації” на тимчасово окупованих територіях української держави росіяни почали вивчати соціальні мережі. Вони належать місцевим жителям цих територій, повідомляє “Преса України” із посиланням на Центр національного спротиву.

Центр національного спротиву зафіксував активність Збройних Сил Російської Федерації в Інтернет просторі тимчасово окупованих територій. Росіяни проводять перевірки сторінок у соціальних мережах місцевих мешканців.

Для цього було окремо сформовано моніторингові групи, які вивчають насамперед “лідерів думок”. Звітність у них ведеться щотижня.

Крім цього ЗС РФ мають намір перетворити колонію в Луганській області на тортури.