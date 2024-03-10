Відео з лінії фронту: військові зачитують вірші Шевченка на честь 210 дня народження

До 210-ї річниці від дня народження українського письменника, який став відомим на весь світ, Тараса Григоровича Шевечнка, бійці Третьої окремої штурмової бригади записали спеціальний відеоматеріал. Збройні Сили України зачитали рядки його віршів, не залишаючи лінії бойового зіткнення, повідомляє “Преса України” з посиланням на TikTok бійців бригади.

Військовослужбовці української армії привітали Великого Кобзаря з днем народження, зачитавши рядки його віршів просто на полі бою. Вірш, який обрали бійці, це “До Основ’яненка”. Військові згадали сильні рядки цього твору, які надихають бойовиків.

Один із киян зробив із під’їзду музей.