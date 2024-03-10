Таємниці загибелі Метью Перрі: його колишня подруга вимагає нового розслідування

Колишня кохана зірки серіалу “Друзі” зробила заяву про те, що обставини смерті Метью Перрі не були розкриті, тому необхідно виправити. Також жінка згадала про важливу деталь, яка могла призвести до трагедії, повідомляє “Преса України” з посиланням на Mirrror.

Наприкінці жовтня минулого року Метью Перрі виявили мертвим. Це сталося у його будинку в Лос-Анджелесі.

Заявляється, що актор потонув у джакузі. Медичний висновок вказує на те, що смерть від передозування кетаміну.

Лікарі роблять висновки, що трагедія сталася через ішемічну хворобу серця та вплив бупренорфіну. Кейті Едвардс заявляє, що необхідно повністю розібратися в обставинах.

Нагадаємо, що раніше вимагали обставини смерті Навального.