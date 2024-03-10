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Неділя, 10 Березня

Спеції та приправи: тонкощі підбору для неповторного смаку страви

Кулінари розповіли, які спеції вкрай небезпечні при зловживанні.
Багровий Ілля  Здоров'я Коментарів немає1 хвилина читання

Спеції та приправи, які додаються до м’ясних продуктів залежно від комбінацій, можуть надати страві смаку, який неможливо буде повторити. Також є ймовірність того, що страва буде остаточно зіпсована, повідомляє “Преса України“.

Є різні спеції та приправи, які мають у своєму складі різні елементи, що дають унікальний смак. Тому необхідно ставитись з увагою до підбору приправ до страви, щоб не зіпсувати її.

Мускатний горіх – популярна приправа для м’яса, з ним не можна переборщувати, оскільки він токсичний у великих дозах.

Кориця – у великих кількостях погано позначається на печінці.

Часник – у великих дозах може взаємодіяти з ліками, що розріджують кров, і викликати кровотечу.

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