Спеції та приправи: тонкощі підбору для неповторного смаку страви

Спеції та приправи, які додаються до м’ясних продуктів залежно від комбінацій, можуть надати страві смаку, який неможливо буде повторити. Також є ймовірність того, що страва буде остаточно зіпсована, повідомляє “Преса України“.

Є різні спеції та приправи, які мають у своєму складі різні елементи, що дають унікальний смак. Тому необхідно ставитись з увагою до підбору приправ до страви, щоб не зіпсувати її.

Мускатний горіх – популярна приправа для м’яса, з ним не можна переборщувати, оскільки він токсичний у великих дозах.

Кориця – у великих кількостях погано позначається на печінці.

Часник – у великих дозах може взаємодіяти з ліками, що розріджують кров, і викликати кровотечу.

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