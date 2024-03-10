Melovin пояснив свої слова про організаторів Нацвідбору: “Я дав слабину”

Співак Melovin, який висунув звинувачення проти організаторів Нацвідбору на Євробачення 2024 року, пояснив свої дії. Він упевнений, що Нацвідбір проводив нечесні голосування, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Говорить Суханов“.

Артист виправдався за свій вчинок, він заявляє, що він на той момент дав трохи слабини. Він не зміг погодитися з тим, хто представлятиме українську державу на конкурсі.

Через це він почав звинувачувати Нацвідбір у тому, що вони проводять нечесні голосування. Артист зізнався, що йому не подобаються програвати, що може бути причиною його різких висловлювань на адресу Нацвідбору.

Нагадаємо, що курс прогнозів на Євробачення змінився.