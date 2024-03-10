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Неділя, 10 Березня

Melovin пояснив свої слова про організаторів Нацвідбору: “Я дав слабину”

Melovin, який висунув звинувачення проти організаторів Нацвідбору на Євробачення 2024 року пояснив свої дії.
Багровий Ілля  Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Співак Melovin, який висунув звинувачення проти організаторів Нацвідбору на Євробачення 2024 року, пояснив свої дії. Він упевнений, що Нацвідбір проводив нечесні голосування, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Говорить Суханов“.

Артист виправдався за свій вчинок, він заявляє, що він на той момент дав трохи слабини. Він не зміг погодитися з тим, хто представлятиме українську державу на конкурсі.

Через це він почав звинувачувати Нацвідбір у тому, що вони проводять нечесні голосування. Артист зізнався, що йому не подобаються програвати, що може бути причиною його різких висловлювань на адресу Нацвідбору.

Нагадаємо, що курс прогнозів на Євробачення змінився.

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