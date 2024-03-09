Жертви лікаря: Скандал на Закарпатті через насильство лікаря над пацієнтами

В Іршаві Закарпатської області місцевий лікар ґвалтував своїх пацієнтів, доки вони перебували під дією медикаментозних препаратів. Медика упіймали під час одного з таких актів. Свідком злочину став його колега, повідомляє “Преса України” із посиланням на Telegram канал Віталія Глаголи.

Журналіст опублікував інформацію про лікаря-ґвалтівника в Іршаві. Він знімав злочини на камеру телефону. Як жертви він використовував пацієнтів, які під час дії медикаментозних препаратів або не розуміли що відбувається, або непритомніли.

Багато хто з колективу цього медичного закладу знали про злочини лікаря, проте вони мовчали.

Так само на Закарпатті було спіймано шахрая.