Подарунок армії: Волонтери запускають збір коштів на безпілотні апарати для ЗСУ

Волонтерський штаб “Українська команда” зробив пропозицію щодо збору коштів на безпілотні літальні апарати для Збройних Сил України. Штаб запропонував відсвяткувати свято за допомогою донатів на українську армію, повідомляє “Преса України” з посиланням на звернення волонтерів.

Волонтери з “Української команди” заявили про те, що ведуться збори коштів на закупівлю дронів для українських захисників. Вони підкреслили, що в умовах свята всіх жінок зазвичай дарують щось романтичне, але ЗСУ потрібні саме БПЛА.

Тому штаб запропонував як найкращий варіант відсвяткувати свято весни – задонатити на Збройні сили України.

Це не перша підтримка волонтерів.