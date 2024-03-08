Звільнення Пристайка: Залужний готується представляти Україну у Британії

Валерія Залужного схвалили на пост посла у Британії. Як казав Залужний, дипломатичний сектор – це його бажання, повідомляє “Преса України” з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Міністерство закордонних справ України підтвердило, що колишнього головнокомандувача української армії було переведено на дипломатичну посаду. Володимир Зеленський погодив кандидатуру Залужного на пост посла у Британії.

“До Великобританії вже направлено відповідний запит. Очікується підтвердження з боку Британії”, – заявили в повідомленні.

Також Володимир Зеленський підписав звільнення Вадима Прістайка, який був на цій посаді до Залужного.

Раніше Залужний публікував фото із дружиною на тлі вертольота.