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П’ятниця, 8 Березня

Рейтинг солідарності: Кіровоградська область серед найкращих помічників ЗСУ

"Спротив" вже підготувала рейтинг міст, які найбільше допомагали ЗСУ.
Багровий Ілля  Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Організація “Спротив” вже підготувала рейтинг міст, які за відсотками допомоги силам оборони показують себе якнайкраще. Аналіз проводився на інформації за два останні роки, повідомляє “Преса України“.

Рейтинг міст, які найбільше допомагають українській обороні, сформовано на основі даних 2022-2023 років. Дані подали місцеві ради, які поділилися успіхами активістських організацій.

Кіровоградська область у цьому рейтингу опинилася на двох місцях. Міста Кіровоградської області, які потрапили до цього рейтингу, це Кропивницький та Олександрія. Вся область за 2022 рік здобула 29 місце з 40.

Волонтерські організації активно постачають ЗСУ дрони.

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