Кропивницький перетворюється: стартував місячник благоустрою

З 4 березня оголосили місячник благоустрою. Це оголошено у Кропивницькому. Цей місячник планується провести протягом двох місяців, повідомляє “Преса України“.

У Кропивницькому вирішили розпочати місячник благоустрою. Мешканці почнуть упорядковувати свої ділянки проживання. Також будуть наводитися у більш доглянутий вигляд місцеві дороги та місцеві підприємства.

Заявляється, що різні необхідні для цього суміші залишилися ще з минулого року, а залишок закуповується вже на сьогоднішній день. Крім цього, в Новому почне свою роботу автоустановка причіпного типу. Вона прибиратиметься на тротуарах.

Кличко також висловив прагнення до благоустрою свого регіону.