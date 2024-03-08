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П’ятниця, 8 Березня

Кропивницький перетворюється: стартував місячник благоустрою

З 4 березня оголосили місячник благоустрою. Це оголошено у Кропивницькому.
Багровий Ілля  Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

З 4 березня оголосили місячник благоустрою. Це оголошено у Кропивницькому. Цей місячник планується провести протягом двох місяців, повідомляє “Преса України“.

У Кропивницькому вирішили розпочати місячник благоустрою. Мешканці почнуть упорядковувати свої ділянки проживання. Також будуть наводитися у більш доглянутий вигляд місцеві дороги та місцеві підприємства.

Заявляється, що різні необхідні для цього суміші залишилися ще з минулого року, а залишок закуповується вже на сьогоднішній день. Крім цього, в Новому почне свою роботу автоустановка причіпного типу. Вона прибиратиметься на тротуарах.

Кличко також висловив прагнення до благоустрою свого регіону.

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