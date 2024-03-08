Ілон Маск заперечує фінансову підтримку: “Не жертвую гроші нікому з кандидатів”

Ілон Маск зробив оголошення, що не жертвує гроші жодному з актуальних кандидатів на посаду лідера Сполучених Штатів Америки. Він спростовує чутки, які почали ходити Інтернетом, повідомляє “Преса України” з посиланням на Х.

Ілон Маск почав спростовувати чутки про те, що він спонсорує певного кандидата на пост президента США, Дональда Трампа. Він прямо заявив, що нікого з кандидатів він не підтримує фінансово.

“Я не жертвую гроші нікому з кандидатів”, – заявив американський мільярдер.

Також Ілон Маск доповнив, що цю заяву він зробив для того, щоб було видно чітку картину дійсності. Щоб спростувати чутки, що почалися після зустрічі Маска з Дональдом Трампом.

Також Ілон Маск розповіла про успіхи Neuralink.