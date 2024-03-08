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П’ятниця, 8 Березня

Фракція ХДС/ХСС готує резолюцію: пропозиція про передачу Taurus

Опозиційна фракція ХДС/ХСС має намір винести на розгляд проект передачі України ракет Taurus.
Багровий Ілля  Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Опозиційна фракція ХДС/ХСС висловила наміри винести на розгляд Бундестагу проект резолюції, який закликає уряд передати українській стороні далекобійні ракети. Йдеться про ракети далекобійної дії моделі Taurus, повідомляє “Преса України” з посиланням на Rheinische Post.

Видавництво Rheinische Post заявило про те, що опозиція Бундестагу має намір домогтися передачі ракет Taurus українським військовослужбовцям. Опозиційна фракція вже готується до вирішення цього питання наступного тижня.

За словами парламентського секретаря, пропозицію хочуть взяти на розгляд під час проведення засідання Бундестагу у четвер, 14 березня.

Україна довгий час просить Taurus у Німеччини.

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