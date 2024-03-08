ДТЕК відновлює електропостачання: світло повернулося до 40,1 тис. українських будинків

За три доби енергетики ДТЕК повернули постачання електричної енергії для 40,1 тисяч українських сімей на території Донецької області. Також електропостачання було відновлено в Одеській області, повідомляє “Преса України“.

Через акти агресії з боку Збройних Сил Російської Федерації продовжуються руйнування енергетичної системи України. Це стосується насамперед регіонів, які активно потрапляють під атаки російських військ.

До цих областей входить Донецька область, де було пошкоджено електропостачання. Тим не менш, на сьогоднішній день воно було успішно відновлено завдяки спеціалістам.

Також українські енергетики відновили доступ до світла для Одеської області.

ДТЕК вже усунув неполадки, створені поганою погодою.