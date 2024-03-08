Дмитро Кулеба: ЗСУ терміново потрібні боєприпаси, незважаючи на дебати про нові війська

На тлі активного ведення дискусій щодо відправлення іноземних озброєних формувань на територію України міністр закордонних справ нагадав про необхідність боєприпасів. На даний момент бойові припаси для української армії важливіші за суперечки про введення нових військ, повідомляє “Преса України” з посиланням на Le Monde.

“Якщо чесно говорити, то дискусії, які зараз так гаряче ведуться, українській армії необхідно мати достатню кількість озброєння. Як мінімум, це стосується боєприпасів. Навіть якщо вже завтра прибудуть нові війська, вони зіткнуться з голодом у цій сфері.”, – заявив. Дмитро Куліба.

Також політик додав, що за десять років агресії РФ, а також два роки повномасштабної війни, Україна не разу не просила іноземних військових вирушати на лінію фронту.

Європа, у свою чергу, хоче посилити свою власну оборонну спроможність.