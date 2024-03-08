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П’ятниця, 8 Березня

Активна робота: комітет розглядає тисячі правок до законопроекту про мобілізацію.

До законопроекту про мобілізацію подали 4195 правок.
Багровий Ілля  Політика Коментарів немає1 хвилина читання

До законопроекту про мобілізацію подали 4195 правок. Над ними на час проводиться робота. Після того, як роботу буде завершено, документ буде передано до юридичного управління, повідомляє “Преса України“.

“Подано 4 195 поправок. Над ними комітет уже веде активну роботу. Як тільки вона буде закінчена – завершений документ потрапить до юридичного управління”, – заявив Стефанчук.

Також політик додав, що за словами голови Верховної ради, на даний момент невідомо скільки часу займе редагування та перевірка документа. Тому жодних точних дат введення документа у світ на даний момент не може бути.

Це не перший законопроект щодо мобілізації на розгляді.

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