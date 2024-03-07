Обманні та силові методи: як Росія вербує нових військовослужбовців на війну

Російська Федерація використовує обманні методи для того, щоб проводити вербування нових військовослужбовців на війну проти України. Для цього використовуються громадяни Індії. Наразі вони насильно вирушають на лінію бойового зіткнення, повідомляє “Преса України” з посиланням на News18.

Збройні Сили Російської Федерації потребують постійного поповнення завдяки зусиллям української армії. Тому Росія активно вербує нових військових до армії.

І тому використовуються як обманні, і силові методи. До розряду обманних методів входять обіцянки великого доходу та виплат відразу після підписання контракту. Силовим способом заманюють людей Індії.

До цього проводилися вербування ув’язнених на окупованих територіях.