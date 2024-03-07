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Четвер, 7 Березня

На передовій: Україна у пошуку відповідей на виклики російської армії

Актуальна ситуація на лінії бойового зіткнення важка.
Багровий Ілля  Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Актуальна ситуація на лінії бойового зіткнення важка. Тим не менш, на війні все розвивається у стрімкій динаміці. Українська держава шукає відповіді на поставлені Російською Федерацією військові виклики, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter.

Секретар РНБО заявив, що на лінії бойового зіткнення ситуація продовжує посилюватися. Він підтверджує, що на війні немає статистики, тому все розвивається в стрімкій динаміці.

Він також додав, що немає жодних гарантій, що на війні буде стабільність у будь-який бік. Завдяки цьому можуть бути як успіхи, так і не удачі. Він запевнив, що Україна шукає відповіді на поставлені РФ бойові завдання.

Українські військовослужбовці демонструють бойову ефективність.

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