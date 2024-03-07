На передовій: Україна у пошуку відповідей на виклики російської армії

Актуальна ситуація на лінії бойового зіткнення важка. Тим не менш, на війні все розвивається у стрімкій динаміці. Українська держава шукає відповіді на поставлені Російською Федерацією військові виклики, повідомляє “Преса України” з посиланням на Twitter.

Секретар РНБО заявив, що на лінії бойового зіткнення ситуація продовжує посилюватися. Він підтверджує, що на війні немає статистики, тому все розвивається в стрімкій динаміці.

Він також додав, що немає жодних гарантій, що на війні буде стабільність у будь-який бік. Завдяки цьому можуть бути як успіхи, так і не удачі. Він запевнив, що Україна шукає відповіді на поставлені РФ бойові завдання.

Українські військовослужбовці демонструють бойову ефективність.