Долар зміцнює свої позиції: стабільний курс щодо гривні

Валютні обмінники виявили актуальні показники долара США до української гривні. Долар продовжує займати стабільну позицію. Євро, у свою чергу, трохи подорожчало, повідомляє “Преса України“.

Валюта Сполучених Штатів Америки другий день під ряд показує стабільність по відношенню до української гривні. За один долар потрібно віддати 38,6 гривень.

Курс євро, у свою чергу, трохи піднявся. Євро подорожчало на 5 копійок, що означає, що зараз за одне євро потрібно віддати валютному обміннику 42,05 гривень.

Обмінні пункти виставили ціни на покупку долара за 38,10, а євро за 41,35 гривні. Валютні фонди продовжують моніторити ситуацію.

Нещодавно долар показував зниження ціни.