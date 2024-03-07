Баварія проти Шольца: Зедер вимагає голосування щодо передачі озброєння для України

Чинний прем’єр-міністр німецької Баварії розкритикував Шольца. Критика зазнала відмови з боку канцлера Німеччини у передачі українській державі крилатих ракет Taurus, повідомляє “Преса України” з посиланням на Welt.

Видавництво Welt заявило про те, що Маркус Зедер розкритикував рішення Шольца про відмову в передачі Україні крилатих ракет моделі Taurus.

Політик наголосив, що передача даного озброєння українській армії не повинна бути одноосібним рішенням з боку канцлера.

“Ця зброя потрібна для використання. У нас є свій моральний інтерес у допомозі українській державі”, – заявив Зедер.

Баварський прем’єр закликав до проведення голосування щодо передачі озброєння Україні.

Нагадаємо, що підтримка українцям потрібна так само в соціальному плані.