Рятувальники б’ють на сполох: вогонь вирує біля озера Тяглі, погрожуючи природі

Рятувальники комунальної аварійно-рятувальної служби, а також ДСНС вживають усіх можливих заходів для того, щоб завадити вогню біля озера Тяглі поширитися. Фахівці намагаються локалізувати загрозу, повідомляє “Преса України” із посиланням на сайт КМДА.

Пожежа поблизу озера Тяглі продовжує поширюватися. Ця подія привернула до себе увагу КАРС, а також Державної служби надзвичайних ситуацій.

Пожежа, яка поширилася на площу в 3 гектари, продовжують намагатися локалізувати. Представники служб надзвичайних ситуацій вимагають від влади розпочати повноцінне розслідування обставин, що призвели до пожежі.

Пожежа так само сталася під Семфірополем.