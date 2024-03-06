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Середа, 6 Березня

Під прикриттям: Російська розвідка активно працює проти Західних країн

Російська Федерація активно відновлює свою шпигунську війну проти країн Заходу.
Багровий Ілля  Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Російська Федерація активно відновлює свою шпигунську війну проти країн Заходу. Публікація переговорів між Москвою та німецькою державою про відправку крилатих ракет в Україну це лише новий приклад, повідомляє “Преса України” з посиланням на Financial Times.

“Це просто гра в кішки-мишки. Вона відновилася і Російська Федерація знову ввела своїх шпигунів щоб отримувати розвіддані про свого супротивника. Розвідка Росії це величезний механізм, придушити який дуже складно”, – заявили у західній розвідці.

Також доповнюється, що Західна розвідка докладає всіх зусиль, щоб протидіяти російській.

Одного із російських шпигунів уже взяли під арешт.

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