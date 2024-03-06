Під прикриттям: Російська розвідка активно працює проти Західних країн

Російська Федерація активно відновлює свою шпигунську війну проти країн Заходу. Публікація переговорів між Москвою та німецькою державою про відправку крилатих ракет в Україну це лише новий приклад, повідомляє “Преса України” з посиланням на Financial Times.

“Це просто гра в кішки-мишки. Вона відновилася і Російська Федерація знову ввела своїх шпигунів щоб отримувати розвіддані про свого супротивника. Розвідка Росії це величезний механізм, придушити який дуже складно”, – заявили у західній розвідці.

Також доповнюється, що Західна розвідка докладає всіх зусиль, щоб протидіяти російській.

Одного із російських шпигунів уже взяли під арешт.