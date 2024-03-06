Масштабна пожежа на Осокорках: вигоріла частина заказника “Осокорківські луки”

Внаслідок масштабної пожежі на Осокорках в українській столиці вигоріло три гектари території. При детальному розслідуванні місцевості стало зрозуміло, що вигоріла частина ландшафтного заказника “Осокорківські луки”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Київської міської військової адміністрації.

“Попередні дані показують, що вигоріло щонайменше три гектари територій. Також окремо зазначено частину ландшафтного заказника “Осокорківські луки”. Екологи проводять дослідження про деталі впливу події на водно-болотні угіддя”, – заявили в повідомленні.

Також додали, що проводитися розслідування обставин пожежі.

Розслідування пожежі вже вимагали.