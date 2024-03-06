Close Menu
Актуально
Підписатися
Середа, 6 Березня

Джон Кірбі: Америка не направить свої війська в Україну проти Росії

США не збираються відправляти свої війська до України.
Багровий Ілля  Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Сполучені Штати Америки не мають наміру відправляти свої війська на територію української держави. Збройні Сили Америки не підтримуватимуть українських військових у боротьбі проти російських військовослужбовців, повідомляє “Преса України“.

Джон Кірбі заявив, що Конгрес США має дати своє схвалення новому фінансуванню української армії з боку Сполучених Штатів Америки. Це фінансування може перевищувати 60 мільярдів доларів.

Також він нагадав, що Америка підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації. Проте він також додав, що армія США не буде відправлена в Україну для протистояння РФ.

Америка, крім України, продовжує підтримувати Сектор Газа.

Post Views: 19

Материалы по теме

Додати коментар
Залишити відповідь