Сполучені Штати Америки не мають наміру відправляти свої війська на територію української держави. Збройні Сили Америки не підтримуватимуть українських військових у боротьбі проти російських військовослужбовців, повідомляє “Преса України“.

Джон Кірбі заявив, що Конгрес США має дати своє схвалення новому фінансуванню української армії з боку Сполучених Штатів Америки. Це фінансування може перевищувати 60 мільярдів доларів.

Також він нагадав, що Америка підтримує Україну з самого початку повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації. Проте він також додав, що армія США не буде відправлена в Україну для протистояння РФ.

Америка, крім України, продовжує підтримувати Сектор Газа.