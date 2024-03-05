Продовження санкцій: Білий дім вирішує продовжити обмеження проти РФ ще на рік

Чинний лідер Сполучених Штатів Америки продовжив ще один рік дію деяких указів, які регламентують запровадження санкційних обмежень проти країни-агресора. Маються на увазі санкції, які торкаються фізичних осіб, а також російські компанії, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Білого дому.

У зверненні чинного президента йдеться про те, що він дійшов точного рішення щодо продовження обмежень проти конкретних росіян та російських компаній на території США ще на рік. Він аргументує необхідність продовження санкцій продовженням війни в Україні.

Також президент США запевняє, що при продовженні війни проти української держави, санкції продовжуватимуть наростати.

Росія у свою чергу всіляко оминає санкції.