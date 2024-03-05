Підозрюваний у викраденні: військового ЗС РФ розшукують у Чернігівській області

Військовослужбовцю Збройних Сил Російської Федерації повідомили про те, що він підозрюється в викраденні мирного жителя в Чернігівській області. Наразі слідчі служби намагаються знайти підозрюваного, повідомляє “Преса України” з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Офіс генерального прокурора заявив, що військовослужбовець Збройних Сил України розшукується за викрадення мирного жителя.

“Це є військовим злочином. Наразі слідчі продовжують розшук підозрюваного, але повідомлення про підозру вже було опубліковано”, – заявили в Офісі генерального прокурора.

Крім цього Офіс генпрокурора додав, що уникнення арешту може призвести до обтяжливих наслідків.

Також військовослужбовці РФ пропагують контрактну службу на окупованих територіях.