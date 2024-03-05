Німецька армія повертається: обов’язкова служба на горизонті

На території німецької держави запропонували повернути обов’язковий призов на військову службу. Німецький міністр оборони доручив до першого квітня розібрати модель військової служби, яка буде зобов’язана допомагати країні бути стійкою, повідомляє “Преса України” з посиланням на Der Spiegel.

Видання Der Spiegel заявило про те, що в планах міністр оборони є пунктом про повернення обов’язкової служби в армії країни. Це нововведення планується запустити до осені 2025 року.

На цей період заплановані федеральні вибори. Ця ініціатива покликана для того, щоб дати німецькій державі більшу стійкість до можливих небезпек ззовні.

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