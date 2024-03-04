Рекордний обсяг: Україна планує експорт електроенергії обсягом 13 264 МВтч

Протягом доби 4 березня заплановано здійснити постачання на експорт рекордного обсягу електричної енергії. Розмір експорту становить 13264 МВтч. Максимальна потужність в окремий годинник до 716 МВт, повідомляє “Преса України” з посиланням на “Укренерго“.

У компанії “Укренерго” звертають окрему увагу на те, що експорт великої кількості електричної енергії з України до інших країн відбувається лише за умови відсутності дефіциту енергії в українській енергетичній інфраструктурі.

Це необхідно для того, щоб не порушувати енергетичну екосистему всередині української держави. Особливо за можливу небезпеку з боку Збройних Сил Російської Федерації.

Українські експортери прогнозують перспективи на півроку.