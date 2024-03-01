Шпигунство за ППО: вирок підсобникові Іллі Ківи в Україні

Суд ухвалив вирок соратнику ліквідованого зрадника Іллі Ківи. Злочинець проводив шпигунство за комплексами протиповітряної оборони Дніпропетровської області, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Служби безпеки України.

Служба безпеки України повідомила про те, що помічник Іллі Ківи, який є зрадником української держави, був спійманий і відданий суду. Вирок було висунуто за шпигунство за комплексами ППО у Дніпропетровській області.

Засуджений отримав вирок за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу української держави. Державна зрада. Міра покарання, висунута судом – 15 років позбавлення волі.

До цього в Польщі було спіймано розшукуваного українця.