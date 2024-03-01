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П’ятниця, 1 Березня

Шпигунство за ППО: вирок підсобникові Іллі Ківи в Україні

Суд ухвалив вирок соратнику ліквідованого зрадника Іллі Ківи.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання
Arrested man in handcuffs with handcuffed hands behind back in prison

Суд ухвалив вирок соратнику ліквідованого зрадника Іллі Ківи. Злочинець проводив шпигунство за комплексами протиповітряної оборони Дніпропетровської області, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм канал Служби безпеки України.

Служба безпеки України повідомила про те, що помічник Іллі Ківи, який є зрадником української держави, був спійманий і відданий суду. Вирок було висунуто за шпигунство за комплексами ППО у Дніпропетровській області.

Засуджений отримав вирок за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу української держави. Державна зрада. Міра покарання, висунута судом – 15 років позбавлення волі.

До цього в Польщі було спіймано розшукуваного українця.

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