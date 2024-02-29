Зосередження сил: ЗС РФ фокусується на Авдіївському напрямі конфлікту

Збройні Сили Російської Федерації зосередили свої сили на Авдіївському напрямку конфлікту. Українські військові продовжують вести оборонну операцію на цьому напрямі, повідомляє “Преса України” з посиланням на Телеграм-канал командувача оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія”.

Сили “Таврії” продовжують проведення оборонних операцій проти агресії Збройних Сил Російської Федерації. Російська армія зосередила свою основну силу на Авдіївському напрямку.

Олександр Тарнавський заявив, що на Новопавлівському напрямку відбулося 38 бойових зіткнень між українською та російською арміями. Крім цього, росіяни не здобули успіх у Красногорівці.

Авдіївка і раніше була акцентованою точкою для Росії.