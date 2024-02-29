Блок ЄС насторожений: можлива конфіскація активів РФ може призвести до дій у відповідь

Франція, Німеччина та Європейський центробанк висловили обережність щодо можливості конфіскації заморожених у західних державах російських активів. Це пов’язано з тим, що Російська Федерація може розпочати ескалацію конфлікту, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Bloomberg отримали інформацію від анонімних джерел, що деякі країни Європейського Союзу остерігаються можливості конфіскації заморожених російських активів. Німеччина та ЄЦБ побоюються, що Російська Федерація може розпочати дії у відповідь щодо неї та інших країн Європейського Союзу.

Крім цього, міністр фінансів Франції додав, що правової основи для конфіскації активів Росії на даний момент немає.

Шмигаль вже наполягав на необхідності використання активів РФ.