Укрпошта отримала лецензію: доступна доставка медикаментів у далекі регіони

“Укрпошта” одержала ліцензію, яка дозволить компанії торгівлі коштами, призначеними для медикаментозного лікування. Це дозволить доставляти ці продукти у всі доступні населені пункти української держави. Це стосується навіть найвіддаленіших регіонів, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу Донецької облдержадміністрації.

“Укрпошта. Аптека” є пілотним проектом, який розпочався в Донецькій області, а також у прикордонних районах Сумської області. Перше замовлення з цієї ініціативи було отримано з Донецької області, міста Покровська.

Місцеві компанії замовили медикаментозні продукти через важке становище.

“Нова Пошта” також розвивається.