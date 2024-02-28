Обрано голову НАЗК: Віктора Павлущика очолить відомство по боротьбі з корупцією

Комісія з відбору на посаду голови Нацагентства із запобігання корупції обрала нового голову відомства, повідомляє “Преса України” з посиланням на засідання Комісії.

Під час проведення засідання Комісія обрала нового голову відомства. Ним став Віктор Павлущик. Наразі він є керівником відділу детективів НАБУ.

Також новий глава відомства має кваліфікацію юриста, а також економіста-міжнародника. Ймовірно, цей спектр кваліфікації дозволив йому отримати цю посаду.

Усі члени комісії підтримали його кандидатуру. Комісія направить рекомендацію на його рахунок до Кабінету міністрів, після чого він стане головою НАЗК.

Вже повідомлялося про зарплату 250 000 гривень голови НАЗК.