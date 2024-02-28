Китай заклинає: Ядерні держави запрошені підписати угоду про незастосування першими

На території китайської держави закликали найбільших користувачів ядерних арсеналів до договору про угоду “про незастосування озброєння першими один проти одного”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

Китайська Народна Республіка закликала лідерів у ядерному озброєнні до договору про ненапад один на одного із застосуванням ядерної зброї. Про це заявив генеральний директор департаменту контролю за озброєннями Китаю.

Також він додав, що договір має бути підписаний усіма державами, які мають ядерне озброєння у себе в арсеналі. Тим не менш, він наголосив на важливості того, що в першу чергу домовленість має бути підписана між лідерами.

Росія вже готує ядерну зброю для космосу.