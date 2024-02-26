Складний дебют: Україна програє Португалії у баскетбольній кваліфікації

Національна команда України програла суперникам із Португалії. Це сталося під час кваліфікації до чемпіонату Європи, повідомляє “Преса України” із посиланням на результат поєдинку.

Після того як дебют показав рівні шанси для обох команд, перенісся взяло ініціативу до своїх рук. Баскетболісти з Португалії ухвалили стратегію методичного посилення переваги. Ця неквапливість дозволила їм вирвати 10 пунктів у команди, що протистоїть.

Також було показано невдалу тенденцію для українських спортсменів. Вона тривала протягом перших 20 хвилин гри. На піку перевага, віддана португальській команді, складала 19 очок, які українська команда не змогла відвоювати.

До цього український “Чорноморець” переміг “Олександрію“.