Садік Хан закликає до тиску на верхівку РФ: конфіскація майна у Британії

Мер Лондона Садік Хан звернувся до британського уряду. Він закликав чиновників до конфіскації майна наближених до чинного лідера Російської Федерації громадян РФ біля Британії. Таким чином, він пропонує натиснути на російську верхівку, повідомляє “Преса України” з посиланням на BBC.

На території західних країн проживають громадяни Російської Федерації, які наближені до Володимира Путіна. Садік Хан запропонував конфіскувати майно у даного сектора російським мігрантам у Британії.

Він назвав це “терміновими заходами”, оскільки впевнений, що дана дія зможе створити резонанс у російській політиці, що особливо актуально перед виборами в Росії.

Також про санкції говорить Литва.