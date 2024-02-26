Між засліпленням від фар стає новою проблемою на дорогах.

Одна з головних причин у важких дорожньо-транспортних пригод на дорогах – це зіткнення між автомобілями у темний час доби. Проте, намагаючись покращити освітлення перед машиною, інженери створили нову проблему, а саме засліплення, повідомляє “Преса України”.

Водії автомобілів по всьому світу використовують фари для їзди по темних місцях, проте не всі їхні види можуть захистити, деякі лише посилюють ситуацію.

Для того, щоб забезпечити повноцінне освітлення дороги, а також убезпечити водія необхідно повністю попрацювати над системою освітлення. Для цього необхідно використовувати повністю цілі фари, вона повинна бути сильною, розташовуватись у правильному положенні щодо рефлектора.

Раніше стало відомо про ДТП у Печерську.