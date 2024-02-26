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Вівторок, 27 Лютого

Америка закликає до миру: США висловили сподівання на припинення вогню в Секторі Газа

Радник президента США заявив, що Америка сподівається на якнайшвидше вирішення конфлікту в Секторі Газа.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Радник президента Сполучених Штатів Америки з національної безпеки розповів про те, що Америка сподівається на те, що в Секторі Газа припиниться ведення вогню. США сподіваються на перспективу найближчих днів, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Washington Post.

Видавництво The Washington Post заявило про те, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб вогонь на території Сектору Газа припинили в найближчій перспективі. Америка висловлює занепокоєння актуальною ситуацією у Секторі Газа.

США кажуть, що припинення ведення вогню супроводжуватиметься жорсткою та остаточною угодою з територіального питання. Тому вони утвердили свою позицію публічно.

Раніше заявлялося про те, що активну фазу війни завершено.

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