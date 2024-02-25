Месенджер Signal запроваджує інновацію: Спілкування без розкриття номера телефону

Месенджер Signal дозволить своїм користувачам проводити анонімне спілкування зі своїми друзями та знайомими у додатку. При цьому, не обов’язково повідомляти номер свого телефону, повідомляє “Преса України” з посиланням на блог компанії.

Розробники Signal розпочали розробку свого продукту, який убезпечить використання месенджерів. Вони додали до продукту функцію спілкування без повідомлення свого номера мобільного телефону.

“Якщо користувач використовує свій номер телефону, за замовчуванням додаток його приховуватиме. Він переховуватиметься навіть у чатах, в які зайшов користувач. Це цілком вагомий крок в інтернет-безпеці”, – заявили розробники Signal.

Ймовірно, що ця технологія продовжуватиме поширюватися на інші месенджери.

Whats app у свою чергу заявив, що не буде банити тих, хто не приймає нових правил сервісу.