Маск та космос: Falcon-9 успішно доставляє нові супутники для Starlink

На території Південної Каліфорнії у четвер увечері на орбіту Землі стартувала ракета моделі Falcon-9. Вона відноситься до космічної компанії Ілона Маска SpaceX, повідомляє “Преса України” з посиланням на EyewitnessNews.

Американська ракета вийшла на земну орбіту у четвер увечері. Вона разом із собою вивела 22 одиниці супутників Starlink. Це необхідно для того, щоб приєднатися до існуючої супутникової мережі.

У повідомленні SpaceX стверджується, що супутниковий Інтернет Starlink призначений для того, щоб надавати послуги у віддалених місцях. Також заявляється, що супутники Starlink періодично оновлюються, завдяки чому надійність самого проекту зростає.

Раніше Falcon-9 відправили сім супутників на орбіту.