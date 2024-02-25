Колаборація для свободи: Успішна атака хакерів на пошту генерала-майора Росії

Хактивісти КіберОпору в колаборації із спільнотою KibOrg зламали одну з електронних скриньок російського високопоставленого військового. Це генерал-майор, завдяки якому вдалося отримати дані для знищення засобів стеження Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Центр національного спротиву.

Центр національного спротиву заявив про те, що вдалося зламати пошту генерал-майора Збройних Сил Російської Федерації. Серед іншої інформації хакери знайшли дані про те, де і які засоби спостереження Росії знаходяться на території України.

Ця інформація допомогла у ліквідації цієї загрози з боку Російської Федерації. Тим не менш, віруси та інше шкідливе програмне забезпечення так залишається актуальним.

Хакери раніше поклали кілька ресурсів в Україні.