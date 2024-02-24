Відповідальний вибір: як підготуватися до усиновлення чи опікунства дітей-сиріт

Рішення стати батьками дитини-сироти або дитини, яка була позбавлена опіки, є дуже відповідальним кроком. Попереду майбутнього опікуна чекає певний шлях, який необхідно подолати, перш ніж дитина почне адаптацію в новій родині, повідомляє “Преса України”.

Майбутні опікуни дітей, які з тієї чи іншої причини були позбавлені батьків або опіки, повинні розглянути список тем перед прийняттям остаточного рішення. Вони мають дізнатися форми влаштування дітей у сім’ю. Хто може бути усиновлювачем, опікуном, прийомним батьком чи батьком-вихователем.

Також необхідно дізнатися якими повинні бути умови проживання вдома в сім’ї. Де та як здійснювати пошук дитини. Як проводити знайомство з дитиною.

У Керчі дітям-сиротам надали нові квартири.