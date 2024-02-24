Умови мобілізації: законопроект у Верховній Раді на етапі обговорення

Законопроект про посилення мобілізації досі перебуватиме на етапі розгляду. Його розглядають у Верховній Раді, повідомляє “Преса України” із посиланням на You Tube.

Наразі Верховна Рада розглядає можливість посилення мобілізаційних процесів. З’явилися деякі умови, за яких багатодітних чоловіків можуть покликати на військову службу.

До таких чоловіків належать ті, які не платять аліменти, при цьому мають від трьох і більше дітей. Вони можуть потрапити під мобілізацію. Наразі у Верховній Раді розглядають можливість подальшого посилення мобілізації.

Якщо цей законопроект проголосують у такому вигляді, то багатодітні чоловіки, які ухиляються від сплати аліментів, підпадатимуть під мобілізацію.

Також мобілізації може бути схильна українська економіка.