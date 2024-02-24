Поради для садівників: які рослини потрібно обрізати до кінця лютого

Лютий практично добіг кінця, хоча не всі жителі української держави знають, які рослинні культури потрібно обрізати до закінчення зими. Тому дачники та садівники мають шанс взяти секатор та взятися за справу, повідомляє “Преса України” з посиланням на Daily-Express.

До списку рослин, які необхідно обрізати до закінчення зими, входять: барбарис, букус, лаванда, шуазія або чоайсія.

“Ці рослини взимку перебувають у спокійному стані, тому процедура підрізання для них саме в цей період є вдалим рішенням. Їхній сік не буде так рясно витікати через зимовий стан рослин”, – заявив експерт.

Також він додав, що садівникам слід задуматися про підрізання рослин саме зараз, щоб не пропустити можливість.

Підрізання також допомагає у створенні букетів.