Пам’яті героя: Французький доброволець Андреас Галоцці загинув у боях за Україну

16 лютого 2023 року в боях за українську державу загинув один із добровольців, які зголосилися боротися за країну. Андреас Галоцці, який був уродженцем Франції, повідомляє “Преса України” з посиланням на TCH.ua.

Французький доброволець народився, а також провів дитинство в Бургундії. Він мріяв про військову службу та отримав позивний “Френчі”, коли виконав свою мрію.

Він зголосився добровольцем до оборонних сил української держави в перші дні повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації. Як зазначають його товариші зі зброї, він був відважною людиною. Загинув доброволець під час боїв проти Збройних сил Російської Федерації. Його тіло вже відправили рідним.

Раніше було підірвано автомобіль українських добровольців.