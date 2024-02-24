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Субота, 24 Лютого

Хореограф на фронті: історія танцівника, який залишив сцену для служби в армії

Хореограф Дмитро Дікусар, який на початку війни пішов на фронт та змінився.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Хореограф Дмитро Дікусар, який на початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації пішов на фронт. Він заявив про те, що його змінили два роки повномасштабної війни, повідомляє “Преса України” з посиланням на OBOZ.UA.

За словами хореографа, війна змінила його за два роки.

“Для нового мене, який ніколи не знав і ще продовжую впізнавати. Це був поворотний момент у моєму житті. Той, ким я був, і той, ким я став це дві абсолютно різні людини”, – заявив танцівник.

Крім цього він додав, що у нього з’явилося розчарування. Воно належить до деяких людей. Він зазначив, що має на увазі тих, хто настільки швидко почав приймати роботу військових як належне.

Зауважимо, що пріоритети РФ у війні змінилися.

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