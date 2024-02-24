Хореограф на фронті: історія танцівника, який залишив сцену для служби в армії

Хореограф Дмитро Дікусар, який на початку повномасштабного військового вторгнення Російської Федерації пішов на фронт. Він заявив про те, що його змінили два роки повномасштабної війни, повідомляє “Преса України” з посиланням на OBOZ.UA.

За словами хореографа, війна змінила його за два роки.

“Для нового мене, який ніколи не знав і ще продовжую впізнавати. Це був поворотний момент у моєму житті. Той, ким я був, і той, ким я став це дві абсолютно різні людини”, – заявив танцівник.

Крім цього він додав, що у нього з’явилося розчарування. Воно належить до деяких людей. Він зазначив, що має на увазі тих, хто настільки швидко почав приймати роботу військових як належне.

Зауважимо, що пріоритети РФ у війні змінилися.